رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی خراسانشمالی گفت: پزشک خانواده به عنوان یکی از راهبردهای نظام سلامت، نقش موثری در شناسایی زودهنگام عوامل خطر، پیشگیری از بیماریها و ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی در استان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به هفته سلامت در نشست خبری با اصحاب رسانه از اجرای نظام ارجاع سلامت خبر داد و گفت: اجرای این نظام به کاهش پرداخت هزینه برای مردم، پوشش کامل بیمه، تحت پوشش قرار دادن سه هزار نفر از مردم با یک پزشک خانواده و کاهش مصرف دخانیات و اختلالات فشار خون همراه است.
احمد هاشمی با اشاره به اجرای این نظام از سوی ۶۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور بصورت پایلوت در یک شهر افزود: خراسان شمالی جزو ۲۰ استان اول کشور در اجرای این طرح است که از خرداد ماه در شهرهای اسفراین و جاجرم اجرا خواهد شد.
وی همچنین افزود: خراسان شمالی در بیماری چاقی، دیابت و مصرف دخانیات پایینتر از میانگین کشور و بیماری فشار خون از میانگین کشوری بالاتر هستیم.
وضعیت بیمارستان مادر و کودک، کمبود داروهای اعصاب و روان، نوبت دهیهای بلندمدت ۶ماهه بیمارستانها برای آندوسکوپی به بیماران و وضعیت دستگاه شتاب دهنده خطی از جمله سوالات مطرح شده در این نشست بود.