به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهمئی از کشف و امحای بیش از ۱۲ تُن مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف در بازرسی و اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی در شهر لیکک خبر داد.

سعید خیران با اشاره به اینکه در این طرح، انواع مواد غذایی، نوشیدنی و خوراکی فاسد و تاریخ‌گذشته شناسایی و امحا شد، افزود: در یک سال گذشته ۵۰ صنف متخلف شناسایی و پلمپ، ۲۴ صنف متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی و ۵۰ مغازه دیگر هم تذکر بهداشتی دریافت کردند.

خیران با تاکید بر استمرار بازرسی‌های مستمر و سرزده، اضافه کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی که امنیت غذایی و سلامت جامعه را تهدید کند، مطابق مقررات با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهمئی ادامه داد: کارشناسان این شبکه به صورت منظم و در قالب تیم‌های بازرسی، همه مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و همچنین اماکن عمومی سطح شهر را تحت پایش و کنترل قرار می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه، برای تعدادی از واحد‌های متخلف پرونده قضایی تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است، از شهروندان درخواست کرد هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ تولید، انقضا و مجوز‌های بهداشتی توجه کرده و در صورت مشاهده تخلفات، از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ موارد را گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

