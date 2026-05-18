به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تداوم فعالیت سامانه جوی بدون رطوبت در استان تا پایان هفته خبر داد و گفت: تا پایان هفته وزش تندباد‌های فصلی، خیزش کانون‌های گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و افت میدان دید در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

منصور شیشه فروش افزود: از فردا نیز به دلیل وزش تندباد در کشور عراق و نفوذ گرد و خاک از مناطق غربی و مرزی به داخل کشور، شرایط گرد و غبار در استان اصفهان تداوم یافته و در برخی مناطق تشدید خواهد شد؛ و دما به‌ویژه در مناطق غربی و جنوبی استان کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد: این شرایط منجر به شکستگی تعدادی از درختان، خسارت به سقف برخی گلخانه‌ها و سقف‌های کاذب کارگاهی، سقوط تابلو‌ها و داربست‌های غیرمقاوم، خیزش چشمه‌های گرد و خاک و کاهش میدان دید تا حدود ۱۵۰۰ متر در مناطقی از جمله کاشان، آران و بیدگل، اردستان، بادرود، خور و بیابانک، ورزنه، نایین، شرق اصفهان و محور‌های جاده‌ای شرق، شمال و جنوب استان شد.

وی با تأکید بر رعایت اصول ایمنی از سوی شهروندان خاطرنشان کرد: از توقف و پارک خودرو‌ها در مجاورت درختان بلند و غیرمقاوم خودداری شود و نسبت به تثبیت سازه‌های ناپایدار، سقف‌های کاذب، داربست‌ها، تابلو‌ها و اشیای رها شده در بام منازل، مدارس و کارگاه‌های صنعتی اقدام شود.

شیشه فروش خواستار رعایت ایمنی تردد در محور‌های جاده‌ای در شرایط طوفان گرد و غبار، پرهیز از سفر‌های غیرضروری در محور‌های پرخطر و توجه به توصیه‌های پلیس راه شد و افزود: گردشگران، عشایر و دامداران از صعود به ارتفاعات خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از هرگونه اقدام تشدیدکننده گرد و خاک تصریح کرد: روشن کردن آتش در مراتع و پوشش‌های طبیعی و هرگونه فعالیت خاک‌ورزی، خاکبرداری، آتش زدن بقایای کشاورزی، فعالیت‌های معدنی و حمل و نقل خاک و گچ که منجر به افزایش آلاینده‌ها شود، ممنوع است.

وی بر حفاظت از مزارع، باغات، کندو‌های زنبور عسل، گلخانه‌ها و واحد‌های پرورش دام و طیور در برابر نوسانات دمایی، تندباد و اثرات گرد و غبار تأکید کرد و گفت: افراد آسیب‌پذیر و بیماران ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، از ماسک استاندارد استفاده کرده و از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز طی شرایط گرد و خاک خودداری کنند.