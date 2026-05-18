وزش تندبادهای فصلی، خیزش کانونهای گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و افت میدان دید در بسیاری از مناطق استان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تداوم فعالیت سامانه جوی بدون رطوبت در استان تا پایان هفته خبر داد و گفت: تا پایان هفته وزش تندبادهای فصلی، خیزش کانونهای گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و افت میدان دید در مناطق مختلف استان پیشبینی میشود.
منصور شیشه فروش افزود: از فردا نیز به دلیل وزش تندباد در کشور عراق و نفوذ گرد و خاک از مناطق غربی و مرزی به داخل کشور، شرایط گرد و غبار در استان اصفهان تداوم یافته و در برخی مناطق تشدید خواهد شد؛ و دما بهویژه در مناطق غربی و جنوبی استان کاهش مییابد.
وی تاکید کرد: این شرایط منجر به شکستگی تعدادی از درختان، خسارت به سقف برخی گلخانهها و سقفهای کاذب کارگاهی، سقوط تابلوها و داربستهای غیرمقاوم، خیزش چشمههای گرد و خاک و کاهش میدان دید تا حدود ۱۵۰۰ متر در مناطقی از جمله کاشان، آران و بیدگل، اردستان، بادرود، خور و بیابانک، ورزنه، نایین، شرق اصفهان و محورهای جادهای شرق، شمال و جنوب استان شد.
وی با تأکید بر رعایت اصول ایمنی از سوی شهروندان خاطرنشان کرد: از توقف و پارک خودروها در مجاورت درختان بلند و غیرمقاوم خودداری شود و نسبت به تثبیت سازههای ناپایدار، سقفهای کاذب، داربستها، تابلوها و اشیای رها شده در بام منازل، مدارس و کارگاههای صنعتی اقدام شود.
شیشه فروش خواستار رعایت ایمنی تردد در محورهای جادهای در شرایط طوفان گرد و غبار، پرهیز از سفرهای غیرضروری در محورهای پرخطر و توجه به توصیههای پلیس راه شد و افزود: گردشگران، عشایر و دامداران از صعود به ارتفاعات خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از هرگونه اقدام تشدیدکننده گرد و خاک تصریح کرد: روشن کردن آتش در مراتع و پوششهای طبیعی و هرگونه فعالیت خاکورزی، خاکبرداری، آتش زدن بقایای کشاورزی، فعالیتهای معدنی و حمل و نقل خاک و گچ که منجر به افزایش آلایندهها شود، ممنوع است.
وی بر حفاظت از مزارع، باغات، کندوهای زنبور عسل، گلخانهها و واحدهای پرورش دام و طیور در برابر نوسانات دمایی، تندباد و اثرات گرد و غبار تأکید کرد و گفت: افراد آسیبپذیر و بیماران ضمن رعایت توصیههای بهداشتی، از ماسک استاندارد استفاده کرده و از انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز طی شرایط گرد و خاک خودداری کنند.