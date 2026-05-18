پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در دانشگاه فنی و مهندسی شهید بهشتی از ازدواج یک زوج عروس و داماد در دانشگاه فنی و مهندسی شهید بهشتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام مصطفی سبزعلی نماینده ولی فقیه در دانشگاه شهید بهشتی، در سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: ازدواج یکی از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و دینی است که باید به عنوان یک مسئله راهبردی در جامعه یاد شود.
وی گفت: ازدواج یکی از ماموریتهای مهم دانشگاهها در نهاد نمایندگی رهبری دانشگاهها است و در اسناد بالادستی هم به عنوان موضوع مهم از آن یاد میشود.
حجت الاسلام سبزعلی ادامه داد: در سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) شاهد ازدواج یک زوج دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی در جوار امامزاده این دانشگاه بودیم.
وی گفت: فروپاشی خانواده و طلاق در ازدواجهای دانشجویی جزو کمترین نمونه هاست.