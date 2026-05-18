به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام مصطفی سبزعلی نماینده ولی فقیه در دانشگاه شهید بهشتی، در سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: ازدواج یکی از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و دینی است که باید به عنوان یک مسئله راهبردی در جامعه یاد شود.



وی گفت: ازدواج یکی از ماموریت‌های مهم دانشگاه‌ها در نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه‌ها است و در اسناد بالادستی هم به عنوان موضوع مهم از آن یاد می‌شود.

حجت الاسلام سبزعلی ادامه داد: در سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) شاهد ازدواج یک زوج دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی در جوار امامزاده این دانشگاه بودیم.

وی گفت: فروپاشی خانواده و طلاق در ازدواج‌های دانشجویی جزو کمترین نمونه هاست.