به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی‌اصغر زارع گفت: بررسی‌های انجام‌شده توسط کارشناسان پلیس راهور نشان می‌دهد حدود ۶ درصد از جانباختگان حوادث رانندگی را کودکان یک تا ۱۰ سال تشکیل می‌دهند؛ گروه سنی که هیچ نقشی در بروز تخلفات و حوادث ترافیکی ندارند و مسئولیت حفاظت از آنان به‌طور مستقیم بر عهده والدین است.

وی افزود: ۱۸ درصد از جانباختگان تصادفات در بازه سنی ۱۰ تا ۲۰ سال قرار دارند که با احتساب این آمار، در مجموع حدود ۲۴ درصد از قربانیان حوادث رانندگی مربوط به افراد زیر ۲۰ سال است؛ آماری قابل تأمل که ضرورت توجه جدی خانواده‌ها به اصول ایمنی در سفر‌ها و تردد‌های روزانه را دوچندان می‌کند.

سرهنگ زارع با تأکید بر نقش تعیین کننده والدین در حفظ جان فرزندان، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تلفات کودکان در حوادث رانندگی ناشی از استفاده نکردن از صندلی ایمنی کودک در خودرو است، همچنین در سنینی که قد و شرایط جسمی فرزندان امکان استفاده صحیح از کمربند ایمنی را فراهم می‌کند، بی‌توجهی به بستن کمربند ایمنی یکی از عوامل اصلی تشدید آسیب‌ها و افزایش تلفات به شمار می‌رود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: رعایت اصول ساده، اما حیاتی ایمنی از سوی خانواده‌ها می‌تواند نقش بسیار مؤثری در کاهش تلفات جاده‌ای داشته باشد و امیدواریم با افزایش مسئولیت‌پذیری والدین و توجه بیشتر به ایمنی سرنشینان، هر روز شاهد بهبود وضعیت ترافیکی و کاهش آمار جانباختگان در کشور باشیم.