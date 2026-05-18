مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی با صادرات ۲۹ میلیون و ۶۵ هزار دلار کالا‌های صنایع دستی در سال گذشته توانسته است جایگاه برتر کشور را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری، اظهار کرد: با استناد به گزارش دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی وزارت میراث‌فرهنگی، آذربایجان غربی با صادرات خیره‌کننده ۲۹ میلیون و ۶۵ هزار دلار کالا‌های صنایع دستی در سال گذشته توانسته است جایگاه برتر کشور را از آن خود کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: این میزان صادرات، ۱۸ درصد از کل صادرات صنایع دستی ایران را به تنهایی شامل می‌شود و این رقم نشان‌دهنده یک جهش بی‌سابقه در توان رقابتی هنرمندان و تولیدکنندگان استان است، چراکه در سه سال گذشته، آذربایجان غربی با کسب رتبه‌های چهارم و سوم، مسیر صعودی خود را به سمت صدرنشینی با برنامه‌ریزی دقیق طی کرده است.

او با اشاره به تنوع محصولات و بازار‌های هدف، تصریح کرد: مصنوعات فلزی، چوبی، شیشه‌ای و بافت‌های داری ستون‌های اصلی صادرات این استان هستند که توانسته‌اند اعتماد بازار‌های بین‌المللی را جلب کنند.

صفری افزود: در حال حاضر کشور‌های ترکیه، عراق و کشور‌های اروپای شرقی به عنوان بازار‌های عمده و اصلی، پذیرای هنر دست هنرمندان آذربایجان غربی هستند این تنوع در محصولات و گسترش شبکه بازاریابی، عامل اصلی رسیدن به این سطح از درآمد ارزی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی این موفقیت را نتیجه هم‌افزایی میان تولیدکنندگان و سیاست‌های حمایتی دولت دانست و تأکید کرد: با تقویت زیرساخت‌های بازاریابی و حمایت از خلاقیت هنرمندان، قصد داریم ظرفیت‌های صنایع‌دستی را با توسعه گردشگری مرزی و بافت‌های تاریخی پیوند بزنیم تا آذربایجان غربی به قطب صادرات صنایع‌دستی کشور تبدیل شود.