رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از توقیف اموال ۱۲۹ نفر سرکردگان گروهکهای ضد انقلاب و تجزیهطلب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هزینه خیانت برای عناصر دشمن و وطن فروشان تشدید خواهد شد، گفت: اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن و خائنان به وطن با لحاظ اقدامات ضدامنیتی و همکاری با کشورهای متخاصم به نفع حقوق عامه و مردم توقیف شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: تعدادی از این افراد، عوامل اصلی و نفرات مهم گروهکهای ضدانقلاب و تجزیه طلب هستند که اموال آنها به نفع ملت شده است.
عتباتی گفت: این تروریستها همدست با آمریکا و اسرائیل علیه مردم شریف ایران و کشور فعالیت میکنند.
وی افزود: توقیف اموال خائنین و وطن فروشان توسط قوه قضائیه با قدرت ادامه دارد و در اینباره برخوردهای قاطع و بازدارنده انجام میشود.