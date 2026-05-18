به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان آتش‌ نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار گفت: حوادثی که در اثر وقوع طوفان دیروز به آتش نشانی اعلام شد شامل: سقوط ۱۴ اصله درخت، شکسته شدن تعداد زیادی شاخه، پارگی کابل برق، یک مورد ریزش دیوار روی خودرو و ۵ مورد حبس در کابین آسانسور ناشی از قطع برق بود که آتش‌ نشانان با حضور در سطح شهر و انجام اقدامات ایمنی اقدام به بازگشایی معابر و رفع خطر کردند.

آتشپاد دوم معصومی صدر از همه شهروندان خواست که همواره به هشدارهای هواشناسی توجه و در زمان وقوع طوفان از پارک وسایل نقلیه خود زیر درختان خودداری کنند.

سرعت طوفان دیروز در سبزوار ۹۷ کیلومتر بر ساعت گزارش شد.