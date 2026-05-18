مدیرکل صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری در پیامی درگذشت شادروان محسن هادی پور را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این پیام آمده است:
«انا الله و انا الیه راجعون»
حُسْنِ خُلْق، منش نیکو، تعهد و مردمداری از ویژگیهای زنده یاد هادی پور بود و این هنرمند توانمند و محبوب، همواره با حساسیت و دقت، دغدغههای مردم را دنبال میکرد و برای امید آفرینی و نشاط و شادی بخشی به جامعه از هیچ کوششی فرو گذار نمیکرد.
ضایعه درگذشت مرحوم محسن هادی پور را به جامعه رسانهای چهارمحال و بختیاری، همکاران صداوسیمای استان و به ویژه خانواده معزز وی تسلیت عرض میکنم.
شادروان محسن هادی پور بروجنی متولد ۱۳۵۶، سالیان متوالی به عنوان بازیگر نمایشهای طنز به ویژه با شخصیت دوست داشتنی و پرطرفدار غضنفر در کنار مش نوروز با شبکه جهان بین همکاری میکرد.
مراسم تشییع و خاکسپاری محسن هادی پور امروز در آرامستان بهشت فاطمه (س) این شهر در قطعه هنرمندان در حال برگزاری است.