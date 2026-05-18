اهدای ۱۰۰ دستگاه وسایل سرمایشی به مدارس آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر اداره آموزش و پرورش آبادان گفت: با توجه به فصل گرما مدارس این شهرستان به بیش از ۸۰۰ دستگاه کولر نیاز دارند که از ابتدای سال تحصیلی تاکنون بیش از دستگاه۲۰۰ کولر تامین و در بین مدارس توزیع شده است.

مجید درویشی افزود: امروز نیز به همت سازمان منطقه آزاد اروند ۵۰ دستگاه کولر به مدارس این شهرستان اختصاص داده است که ما این تعداد را در میان حدود ۴۵ مدرسه دولتی توزیع خواهیم کرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند هم گفت: در سال تحصیلی ۶۵ میلیارد تومان از مسئولیت‌های اجتماعی این سازمان برای حمایت از ادارات آموزش و پرورش آبادان و خرمشهر هزینه شده است.

جبار سالم پور افزود: این ۱۰۰ دستگاه کولر نیز با توجه به شرایط جوی این منطقه به این ادارات اهدا شده است.

او ادامه داد: تلاش سازمان منطقه آزاد اروند بر این است که هم جنبه سخت افزاری و هم نرم افزاری را تقویت کنیم تا دانش آموزان این منطقه با مشکلات کمتری برای ادامه تحصیل مواجه باشند.

جبار سالم پور افزود: طرح‌های دیگری نیز برای حمایت بیشتر از آموزش و پرورش برنامه ریزی شده است که به دنبال تحقیق بودجه آن هستیم تا این امر نیز انجام شود.