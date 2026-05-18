وزش باد شدید و گرد و خاک از امروز ۲۸ اردیبهشت تا اواخر هفته پدیده غالب در خراسان جنوبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس الگوی نقشهها و باتوجه به خروجی مدلهای پیش یابی و متاثر از سامانه کم فشار حاکم در نقشههای سطح زمین تا اواخر هفته جاری به طور متناوب وزش بادهای نسبتا شدید تا شدید و گرد و خاک در خراسان جنوبی قابل پیش بینی است که در برخی نقاط باعث کاهش دید افقی و کیفیت هوا هم میشود.
لطفی افزود: در این بازه زمانی در طول شب روند کاهشی دمای هوا را هم خواهیم داشت ضمن اینکه امروز هم کاهش دما در غالب نقاط خراسان جنوبی محسوس خواهد بود.
وی گفت: برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه افزایش متناوب ابر و رگبار و رعد و برق در برخی نقاط نیمه شمالی خراسان جنوبی دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: باتوجه به پیش بینی وزش بادها همچنان توجه به استحکام سازهها و پوشش گلخانه ها، سقفهای موقت بنرها و تابلوهای تبلیغاتی و اجتناب از پارک یا توقف خودرو در کنار ساختمانهای نیمه کاره درختان فرسوده را پیشنهاد میکنیم ضمن اینکه سالمندان، کودکان و افراد با بیماریهای خاص باید در ساعتهای آلودگی از حضور در فضای باز خود داری کنند.
لطفی گفت: در روز گذشته فتح آباد فردوس، اسلامیه، سربیشه و آرین شهر با ۱۵ درجه سیلسیوس خنکترین و بندان با ۴۴ درجه گرمترین نقاط استان بودند، تغییرات دما در بیرجند هم بین ۱۹ و ۳۶ درجه ثبت شد.
وی افزود: بیشترین سرعت وزش باد روز گذشته در بیرجند با ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت بوده است.