مجموعه خیابان‌ها و میادین اصلی شهرستان ملارد در هفتاد و هشتمین شب پس از عروج ملکوتی رهبر فقید انقلاب، بار دیگر شاهد حضور حماسی و بصیرانه مردمی بود که با شعار ایستادگی، بر تداوم راه شهید جاویدان امت تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان ملارد، شب گذشته و در هفتاد و هشتمین منزل از ایام سوگواری شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مردم ولایتمدار ملارد با برپایی تجمعی گسترده، برگی دیگر از دفتر وفاداری خود به نظام و رهبری را ورق زدند.

در این اجتماع معنوی که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و نسل جوان انقلابی برگزار شد، شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و مرثیه‌سرایی، یاد و خاطره رهبر بصیر خود را گرامی داشتند. حاضران در ملارد اعلام کردند که گذر زمان نه تنها داغ این فقدان را سرد نکرده، بلکه عزم ملت را برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب تحت هدایت‌های حضرت آیت‌الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای استوارتر ساخته است.