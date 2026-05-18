مسئول واحد‌های بوم‌گردی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: روستای «زنگت‌علیا» شهرستان نکا، به عنوان نخستین دهکده بومگردی استان مازندران انتخاب شد.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ ابوالفضل نیکوییان با اشاره به انتخاب روستای زنگت علیا از روستا‌های شهرستان نکا در استان مازندران، از برندسازی و صدور مجوز اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این روستای شاخص استان خبر داد.

مسئول واحد بوم‌گردی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به فعالیت ۵۴۴ اقامتگاه بوم‌گردی در استان مازندران، افزود: این اقامتگاه‌ها براساس معیار‌های استانداردسازی، کسب گواهینامه، کیفیت خدمات و در صورت برخورداری، درجه‌بندی خواهند شد.

وی از طراحی تابلو سردرب ورودی با بهره‌گیری از مصالح و طراحی بومی جهت همسان‌سازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تفکیک آنها از واحد‌های غیرمجاز را ازجمله برنامه‌های سال جاری برشمرد و گفت: دوره‌های آموزشی متنوع برای توانمندسازی جوامع محلی، دهیاران و شورا‌های روستا، برنامه‌ریزی شده است.

نیکوییان ، بهسازی کالبدی خانه‌های قدیمی، سنگفرش معابر و تولید محتوا برای گردشگران را از جمله برنامه‌های واحد‌های بوم‌گردی مازندران در سال‌جاری برشمرد.