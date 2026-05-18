پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت: در سال گذشته متخصصان این نیروگاه با بهرهمندی از تجربیات و دانش بومی و ابتکارات خود موفق شدند ۶ هزار و ۷۴۲ قطعه مورد نیاز را تولید و بازسازی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حافظی با اشاره به موفقیت متخصصان نیروگاه رامین اهواز در ساخت و بازسازی ۶ هزار و ۷۴۲ قطعه صنعتی مورد نیاز این نیروگاه با بهره مندی از تجربیات و دانش بومی خود، بیان کرد: از این تعداد، ۴ هزار و ۸۱۳ قطعه را مورد ساخت و هزار و ۹۲۹ قطعه دیگر نیز مورد بازسازی قرار گرفته است.
وی افزود: تحریمها و مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر در صنعت نیروگاهی بوده و تلاش بر این است در قالب کار گروهی و با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان داخلی، ضمن بازسازی قطعات و تجهیزات نیروگاهی، اقدام به ساخت بخش عمدهای از قطعات مورد نیاز خود کنیم.
حافظی بیان داشت: این رویکرد نقش مهمی در تسریع طرح های تعمیراتی و پایداری روند تولید انرژی برق در این مجموعه داشته است.
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز ضمن قدردانی از متخصصان ساخت و بازسازی قطعات در کارگاههای تراشکاری و جوشکاری و کارشناسان گروه مهندسی، ساخت و طراحی قطعات، تصریح کرد: از همه ایدهها و ابتکاراتی که دایره ساخت و بازسازی قطعات را گستردهتر کند، استقبال میشود و امیدواریم در سال جاری با برنامهریزیهای انجامشده، شاهد رشد کمی و کیفی بیشتری در این حوزه باشیم.