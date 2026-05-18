نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی عملکرد رسانه ملی در بازتاب تحولات جنگ را راهبردی و اثرگذار توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت الاسلام میرزایی با اشاره به انعکاس بهموقع اخبار و تحولات میدان، این اقدام را عاملی مهم در پیشگامی رسانه در «جنگ روایتها» دانست.
به گفته وی ، رسانه با ارائه روایت نخست از رخدادها توانست افکار عمومی را بهدرستی اقناع و هدایت کند.
میرزایی همچنین بهرهگیری از کارشناسان با گرایشهای متنوع فکری را نشانهای از رویکرد حرفهای و جامعنگر رسانه ملی برشمرد.
نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد تداوم این رویکرد میتواند به تثبیت و تقویت مرجعیت رسانهای رسانه ملی در فضای رسانهای کشور بینجامد.