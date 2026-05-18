به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محبوبه کرمی در نشست قرارگاه مردمی پشتیبانی جنگ به میزبانی دفتر نهاد امام جمعه کیش، با قدردانی از حضور پرشور و بی‌وقفه مردم کیش در اجتماع شبانه از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون، گفت: اجتماع مردم در خیابان به محلی برای نمایش سرمایه اجتماعی نظام، نماد وحدت ملی، تجلی و ظهور تاب‌آوری مردم در برابر فشار‌ها و پشتوانه مستحکم برای میدان نظامی و مقابله با متجاوزان است.ب

او افزود: بسیار روشن است که باید قدردان باشیم و در حفظ این سرمایه از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

کرمی خاطرنشان کرد: بدون تردید دشمن برای پر رنگ کردن مشکلات معیشتی مردم و اقتصادی کشور به هر شکل ممکن تلاش می‌کند و یکی از اهداف دشمن در ایجاد محاصره دریایی و حمله به زیرساخت‌های کشور، به وجود آمدن مشکلات اقتصادی است.

بخشدار کیش، گفت: امروز دشمن دنبال تضعیف اراده مستحکم ملت در خیابان، با تشدید فشار‌های اقتصادی و افزایش نارضایتی مردم است و البته ناکام خواهد ماند.

محبوبه کرمی، تأکید کرد: ضروری است که به حل و کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی در کشور توجه ویژه ای شود و ان‌شاءالله با حفظ وحدت و همدلی و جهاد اقتصادی، دشمنان را مغلوب خواهیم کرد.