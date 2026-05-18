بخشدار کیش، گفت: حضور حماسی مردم در خیابان، منبع تولید قدرت ملی برای دفاع از کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محبوبه کرمی در نشست قرارگاه مردمی پشتیبانی جنگ به میزبانی دفتر نهاد امام جمعه کیش، با قدردانی از حضور پرشور و بیوقفه مردم کیش در اجتماع شبانه از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون، گفت: اجتماع مردم در خیابان به محلی برای نمایش سرمایه اجتماعی نظام، نماد وحدت ملی، تجلی و ظهور تابآوری مردم در برابر فشارها و پشتوانه مستحکم برای میدان نظامی و مقابله با متجاوزان است.ب
او افزود: بسیار روشن است که باید قدردان باشیم و در حفظ این سرمایه از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
کرمی خاطرنشان کرد: بدون تردید دشمن برای پر رنگ کردن مشکلات معیشتی مردم و اقتصادی کشور به هر شکل ممکن تلاش میکند و یکی از اهداف دشمن در ایجاد محاصره دریایی و حمله به زیرساختهای کشور، به وجود آمدن مشکلات اقتصادی است.
بخشدار کیش، گفت: امروز دشمن دنبال تضعیف اراده مستحکم ملت در خیابان، با تشدید فشارهای اقتصادی و افزایش نارضایتی مردم است و البته ناکام خواهد ماند.
محبوبه کرمی، تأکید کرد: ضروری است که به حل و کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی در کشور توجه ویژه ای شود و انشاءالله با حفظ وحدت و همدلی و جهاد اقتصادی، دشمنان را مغلوب خواهیم کرد.