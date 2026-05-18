مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۳۵ روستابازار زنجیره‌ای «تروکا مارکت» تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: با افتتاح این مراکز، تعداد روستابازار‌های فعال استان به ۵۴ واحد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سجاد حسامی با اشاره به فعالیت ۱۹ روستابازار در سطح استان اضافه کرد: توسعه و گسترش این مراکز به‌ویژه در روستا‌ها و مناطق پرجمعیت روستایی در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود شبکه توزیع محصولات کشاورزی در قالب روستابازار‌ها تقویت شود.

او هدف اصلی راه‌اندازی روستابازار‌ها را حذف واسطه‌ها و کاهش فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده عنوان کرد و افزود: ایجاد ارتباط مستقیم میان کشاورزان و مردم، زمینه فروش مطمئن محصولات برای تولیدکنندگان و خرید با قیمت متعادل برای مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: رسالت تعاون روستایی تنظیم بازار است، نه تعیین قیمت؛ بلکه با مدیریت عرضه و توزیع تلاش می‌شود تعادل قیمتی در بازار ایجاد شود.