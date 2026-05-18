به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در دیدار نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا عصردیروز تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان در بازی تماشایی برابر حریف اندونزیایی که نیمی از بازیکنان قدرتمند دنیا را در اختیار داشت و همچنین از تماشاگران خودی نیز سود می‌برد بازی را با نتیجه سه بر یک واگذار کرد و نایب قهرمان بازی‌ها شد.

شاگردان بهروز عطایی در ست دوم این مسابقه ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسیدند، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۳ مغلوب حریف شدند تا به مقام نایب قهرمانی و نشان نقره مسابقات دست یابند.