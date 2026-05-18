\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c\u00a0\u0641\u0634\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0646 \u0628\u0627\u0644\u0627,\u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u06cc \u0633\u0631\u0648 \u0635\u062f\u0627 \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0627\u0631\u06af\u0627\u0646\u0647\u0627\u06cc \u0628\u062f\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u062f.\u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0627\u06cc\u0639\u06cc \u06a9\u0647 \u0633\u0627\u0644\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0645\u0631\u06af \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u062f\u0647 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c \u06f3\u06f6 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u06f1\u06f8 \u0633\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u0627\u0644\u0627\u062a\u0631 \u0645\u0628\u062a\u0644\u0627 \u0628\u0647 \u0641\u0634\u0627\u0631\u062e\u0648\u0646 \u0628\u0627\u0644\u0627 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\n27 \u0627\u0631\u062f\u06cc\u0628\u0647\u0634\u062a \u061b \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0641\u0634\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0646 \u0628\u0627\u0644\u0627\n\n\n\u00a0\n