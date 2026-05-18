پارسال هزار و ۵۸۲ زوج نیازمند در خراسان جنوبی با تأمین مقدمات ازدواج، زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی با تبریک فرا رسیدن ماه ذی‌الحجه، سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و روز ازدواج، گفت: از پارسال تاکنون هزار و ۳۶۹ درخواست دریافت جهیزیه از استان به این نهاد ارسال شده که از این تعداد، هزار و ۲۵۹ مورد به سکو‌های دیجیتال فروش کالا معرفی شده است.

عرب افزود: تاکنون نیز ۴ هزار و ۵۸۹ قلم کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از سوی نوعروسان خریداری شده و مابقی در مرحله خرید قرار دارد.

به گفته وی همچنین ۳۱۰ سری جهیزیه شامل پنج قلم کالای اساسی، به ارزش هر سری ۵۰ میلیون تومان از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و خیران تهیه و در اختیار متقاضیان نیازمند قرار گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی گفت: بیش از ۲۰ سری جهیزیه نیز به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان از محل منابع استانی به صورت نقدی به نوعروسان اهدا شده است.