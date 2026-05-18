به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،تجمع هفتاد و هشتم مردم در شهرستان‌های خراسان شمالی هم با شکوه و شور تمام، برپا بود.

مردم حماسه آفرین استان غیرتمندانه هفتادو هشتمین شب را در کنار هم سپری کردند و وفاداری به امام امت و نفرت از دشمن آمریکایی- صهیونیستی را فریاد زدند و گفتند منتقم خون شهدا هستیم.

در این اجتماع پرشور و حماسی مردم استان جلوه‌هایی از اقتدار، انسجام و اتحاد ملی را به نمایش گذاشتند و ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حمایت قاطع خود را از نیرو‌های مسلح کشور اعلام کردند.