پخش زنده
امروز: -
مراسم گرامیداشت به مناسبت سومین سالگرد شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت در شهرستان نور برگزار شد.
سخنگوی دولت شهید آیتالله رئیسی در اجتماع فاتحان خیبر شهرستان نور، ولایتمداری، استکبارستیزی و حفظ انسجام ملی را از مهمترین ویژگیهای رئیسجمهور شهید عنوان کرد.
بهادری جهرمی در اجتماع «فاتحان خیبر» شهرستان نور که در آستانه سومین سالگرد شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت در میدان امام این شهرستان برگزار شد، با تشریح ابعاد شخصیتی و مدیریتی شهید جمهور گفت: آیتالله رئیسی در تمام دوران مسئولیت خود، ولایتمداری را نه در شعار بلکه در عمل معنا کرد و همواره تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را بر همه سلایق و ملاحظات سیاسی مقدم میدانست.
وی تصریح کرد: شهید رئیسی معتقد بود ولایتمداری واقعی آنجاست که انسان حتی در شرایط سخت و زمانی که شاید نظر یا سلیقه شخصی متفاوتی داشته باشد، باز هم مطیع ولایت و حافظ وحدت جامعه باشد.
بهادری جهرمی با اشاره به روحیه استکبارستیزی آیتالله رئیسی خاطرنشان کرد: رئیسجمهور شهید بارها اعلام کرده بود کشور نباید معطل دشمنان و مذاکرات بماند و باید با اتکا به مردم، ظرفیتهای داخلی و گسترش تعاملات منطقهای مسیر پیشرفت را ادامه دهد.
وی افزود: در دوران دولت شهید رئیسی، با وجود شدیدترین تحریمها، شاخصهایی همچون تجارت خارجی، فروش نفت و توسعه همکاریهای منطقهای رشد قابل توجهی داشت و این دستاوردها نتیجه روحیه جهادی، حضور میدانی و اعتماد به توان داخلی بود.
بهادری جهرمی همچنین حضور مردم در صحنه را عامل اقتدار کشور دانست و گفت: امروز انسجام و همدلی در کشور بیش از گذشته تقویت شده و همه جریانهای سیاسی و مسئولان در کنار یکدیگر برای منافع ملی ایستادهاند.
وی افزود: همدلی و انسجام مسئولان، نشانه اقتدار و بلوغ سیاسی نظام جمهوری اسلامی است.
سخنگوی دولت شهید رئیسی تأکید کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف نشان دادهاند با وحدت، مقاومت و تبعیت از ولایت، در برابر فشارها و توطئههای دشمنان ایستادگی میکنند و همین انسجام ملی، بزرگترین پشتوانه مسئولان کشور در عرصههای مختلف است.