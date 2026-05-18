به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه تحرکات دیپلماتیک پاکستان برای کاهش تنشهای منطقهای و تقویت روندهای سیاسی و میانجی گرانه، مقامهای ارشد این کشور رایزنیهای فشردهای با مقامات قطر و مصر انجام دادند؛ همزمان «محسن نقوی» وزیر کشور دولت اسلام آباد نیز در تهران با مقامات ایرانی گفتوگو کرده است.
به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»، «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان در گفتگوی تلفنی با «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» همتای قطری خود از حمایت و همراهی دوحه با تلاشهای اسلام آباد برای کاهش تنشها و تقویت صلح و ثبات منطقهای قدردانی کرد.
دو طرف در این گفتوگو درباره تحولات منطقهای و بینالمللی تبادل نظر کرده و بر ضرورت تداوم هماهنگی و گفتوگو میان همه طرفهای ذیربط برای مقابله با چالشهای مشترک تاکید کردند.
این سومین تماس و رایزنی تلفنی مقامات ارشد پاکستان و قطر طی دو هفته گذشته ارزیابی میشود؛ موضوعی که برخی کارشناسان آن را به احتمال تشکیل یک ساختار و بلوک امنیتی جدید در منطقه ارتباط میدهند و برخی نیز معتقداند این رایزنیها نشان دهنده افزایش تحرکات دیپلماتیک اسلامآباد برای کاهش تنشها در شرایط حساس کنونی منطقه است.
در طرف ریگر «اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان نیز در گفتوگو با «بدر عبدالعاطی» همتای مصری خود درباره آخرین تحولات منطقهای و روندهای دیپلماتیک چند جانبه تبادل نظر کرد. وزیر خارجه مصر در این تماس، از تلاشهای پاکستان برای تقویت صلح و ثبات منطقهای قدردانی کرد. دو طرف همچنین درباره سازوکار مشورتی وزرای خارجه پاکستان، عربستان، ترکیه و مصر و نیز تحولات مرتبط با شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتوگو کردند.
بر اساس این گزارش بدر عبدالعاطی از نقش پاکستان در تسهیل بازگشت ۲۰ ملوان ایرانی و ۱۱ ملوان پاکستانی که در کشتیهای توقیف شده توسط آمریکا حضور داشتند، تمجید کرد آن را گامی مهم در راستای اعتماد سازی منطقهای عنوان کرد. این تماسها و تحرکات همزمان، در کنار حضور «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان در تهران و گفتوگوهای وی با مقامهای ایرانی، نشان دهنده تلاش فزاینده اسلامآباد برای ایفای نقشی فعالتر در مدیریت تنشهای منطقهای و تقویت مسیرهای دیپلماتیک در غرب آسیا است.