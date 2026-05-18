مدیران کل استانداری سیستان و بلوچستان با تشریح برنامه‌های یک‌ساله دولت در حوزه اجتماعی و جمعیتی، بر ضرورت تکمیل سازوکار‌های قانونی و بازنگری در قانون جوانی جمعیت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری و مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان، با ارائه گزارشی از روند تحولات جمعیتی و اجتماعی استان، مجموعه اقدامات انجام‌شده را بخشی از یک مسیر پیوسته توسعه‌ای دانستند که آثار آن در حوزه خانواده و الگو‌های جمعیتی قابل مشاهده است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به جایگاه این استان به عنوان جوان‌ترین استان کشور، گفت: این ویژگی جمعیتی، یک مزیت راهبردی برای آینده کشور بوده و صیانت از آن، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی استان است.

ژیلا میرمرادزهی افزود: در یک سال اخیر، مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند در حوزه حمایت از خانواده، تسهیل مسیر ازدواج، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و تقویت برنامه‌های فرهنگی در استان اجرا شده که در کنار سایر تحولات توسعه‌ای، به بهبود فضای اجتماعی و افزایش پویایی جمعیت کمک کرده است.

وی ادامه داد: با وجود این اقدامات، چالش اصلی در سطح اجرای محلی نیست، بلکه در طراحی و سازوکار‌های قانون جوانی جمعیت قرار دارد؛ قانونی که عمدتاً با تمرکز بر استان‌های دارای کاهش جمعیت و سالمندی تدوین شده و در آن، برای استان‌های جوان، مشوق‌ها و ابزار‌های متناسب کمتری پیش‌بینی شده است.

نقش به‌روزرسانی قوانین در اثربخشی پایدار اقدامات اجتماعی

در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به روند پایش سیاست‌های جمعیتی در دستگاه‌های اجرایی گفت: عملکرد نهاد‌های اجرایی استان در حوزه سیاست‌های اجتماعی و جمعیتی به‌صورت مستمر رصد می‌شود و یکی از معیار‌های مهم ارزیابی، میزان انطباق برنامه‌ها با سیاست‌های کلان جمعیتی کشور است.

محمدامیر براهویی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از اقدامات اجرایی در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای مشارکت اجتماعی و حمایت از خانواده قرار دارد، اما برای اثربخشی پایدار این اقدامات، لازم است چارچوب‌های قانونی نیز متناسب با تفاوت‌های منطقه‌ای به‌روزرسانی شود.

بر این اساس، استمرار روند مثبت اجتماعی و جمعیتی در سیستان و بلوچستان، مستلزم هم‌زمانی اقدامات اجرایی در سطح دولت و تکمیل سازوکار‌های قانونی در سطح سیاست‌گذاری ملی است.

سیستان و بلوچستان با بیش از سه میلیون و ۳۳۷ هزار نفر جمعیت، جوانترین استان کشور محسوب می‌شود؛ حدود ۷۰ درصد جمعیت این خطه را جوانان کمتر از ۳۰ سال تشکیل می‌دهند.