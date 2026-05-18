هفته سی و چهارم و پایانی فوتبال لیگ یک فرانسه برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
برست ۱ - ۱ آنژه
لیل ۰ - ۲ اوسر
لوریان ۰ - ۲ لوآور
المپیک لیون ۰ - ۴ لانس
المپیک مارسی ۳ - ۱ رن
نانت ۰ - ۰ تولوز (تا دقیقه ۲۲ - ناتمام ماند.)
- این دیدار به علت آشوب اوباشان و پرتاب مواد آتش زا به داخل زمین و هجوم به زمین مسابقه پس از ۴۰ دقیقه توقف با تصمیم داور ناتمام ماند.
نیس ۰ - ۰ متس
اف ث پاری ۲ - ۱ پاری سن ژرمن (گل پاری ین ژرمن: برادلی بارکولا ۵۰) (داربی پاریس)
استراسبورگ ۵ - ۴ موناکو
در جدول پایانی لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۷۶ امتیاز قهرمان فصل شد و تیمهای لانس با ۷۰ و لیل با ۶۱ امتیاز در ردههای دوم و سوم جای گرفتند و هر سه تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافتند. تیم المپیک لیون با ۶۰ امتیاز چهارم شد و به دور سوم انتخابی لیگ قهرمانان صعود کرد. تیم المپیک مارسی با ۵۹ امتیاز در رده پنجم جای گرفت و به دور گروهی لیگ اروپا میرود و تیم رن با ۵۹ امتیاز در رده ششم قرار دارد و مجوز پلی آف لیگ کنفرانس اروپا را گرفت.
در پائین جدول تیم نیس با ۳۲ امتیاز در رده شانزدهم قرار گرفت و در پلی آف شرکت میکند. تیمهای نانت با ۲۳ و متس با ۱۷ امتیاز در ردههای هفدهم و هجدهم قرار گرفتند و به لیگ دو سقوط کردند. در لیگ یک فرانسه تیم شانزدهم به پلی آف سقوط و بقا میرود و تیمهای هفدهم و هجدهم به دسته دوم سقوط میکنند. از لیگ دو تا کنون صعود تیمهای تروآ و لومان قطعی شده است.
- در دور پلی آف لیگ دو، ابتدا تیم رودز ۳ - ۲ از سد رد استار گذشت و در دور نیمه نهایی تیم رودز پس از تساوی بدون گل با سنت اتین در ضربات پنالتی ۶ - ۷ مغلوب شد. سنت اتین در فینال پلی آف به مصاف تیم شانزدهم لیگ یک میرود.
در جدول پایانی گلزنان لیگ یک استبان لوپل مهاجم فرانسوی تیمهای آنژه / رن با ۲۱ گل آقای گل شد.
در فصل گذشته تیم پاری سن ژرمن قهرمان فصل شد و تیمهای المپیک مارسی و موناکو دوم و سوم شدند.
در تاریخ فوتبال لیگ فرانسه که از سال ۱۸۹۳ تاسیس شد، تیم پاری سن ژرمن با ۱۴ قهرمانی و ۹ نایب قهرمانی رکورد دار است و تیمهای سنت اتین با ۱۰ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی دوم و المپیک مارسی با ۹ قهرمانی و ۱۳ نایب قهرمانی سوم هستند. تیمهای موناکو با ۸ قهرمانی و نایب قهرمانی و نانت با ۸ قهرمانی و ۷ نایب قهرمانی چهارم و پنجم هستند.