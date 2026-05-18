در سال‌های اخیر، مصرف بی‌رویه پلاستیک به یکی از چالش‌های جدی زیست‌محیطی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که پیامد‌های آن از آلودگی منابع آبی و خاکی گرفته تا تهدید حیات‌وحش و سلامت انسان را در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بر اساس گزارش‌ها، حجم بالای تولید و مصرف پلاستیک‌های یک‌بارمصرف، فشار قابل توجهی بر محیط زیست وارد کرده و روند مدیریت پسماند را با دشواری‌های متعددی مواجه ساخته است. کارشناسان محیط زیست بر این باورند که تغییر الگوی مصرف و افزایش آگاهی عمومی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش این بحران دارد.

در همین راستا، پویش مردمی «نه به پلاستیک» در روز‌های اخیر با استقبال گسترده هموطنان همراه شده است. شهروندان با پیوستن به این پویش و انجام اقداماتی ساده، اما مؤثر، از جمله استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای به جای کیسه‌های پلاستیکی، بهره‌گیری از ظروف دائمی یا شیشه‌ای و کاهش مصرف محصولات یک‌بارمصرف، گام‌هایی عملی در مسیر حفاظت از محیط زیست برداشته‌اند.

فعالان حوزه محیط زیست تأکید می‌کنند که استمرار چنین حرکت‌های مردمی می‌تواند به شکل‌گیری فرهنگ مصرف مسئولانه در جامعه منجر شود و زمینه‌ساز کاهش چشمگیر زباله‌های پلاستیکی در کشور باشد.

پویش «نه به پلاستیک» نمونه‌ای از مشارکت آگاهانه شهروندان در مواجهه با بحران‌های زیست‌محیطی است؛ مشارکتی که تداوم آن می‌تواند آینده‌ای سالم‌تر برای نسل‌های پیش‌رو رقم بزند.



محسن قره گوزلی گزارش می دهد: