پخش زنده
امروز: -
مذاکرات افغانستان و روسیه با توافق برای گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری پایان یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، «عبداللطیف نظری» معاون تخصصی وزارت اقتصاد افغانستان که در نشست همکاریهای اقتصادی و تجاری افغانستان و روسیه در «کازان» حضور داشت، این نشست را «پُردستاورد» توصیف کرد و افزود: در جریان سفر یکهفتهای به روسیه، گفتوگوهای گسترده و سازندهای با مقامات روسی انجام شد.
به گفته او، محور اصلی این مذاکرات همکاری در بخشهای معادن، نفت و گاز، جادهها، خط آهن، تجارت، حمل ونقل و انرژی بود. نظری خاطرنشان کرد: نتایج این مذاکرات برای افغانستان «قابل توجه» بوده و جزئیات بیشتر آن به زودی با مردم شریک خواهد شد.
وی تصریح کرد: در موضوعات کلیدی، چون تجارت، حمل و نقل و انرژی، مذاکرات فشرده، جدی و مفیدی انجام شده و دستاوردهای این سفر میتواند نتایج ملموسی برای این کشور در پی داشته باشد. در حاشیه این نشست، ندامحمد ندیم وزیر آموزش عالی افغانستان به عنوان رئیس هیئت افغانستان با معاونان نخست وزیرهای روسیه و قرقیزستان نیز دیدار کرده است. دو طرف در این دیدارها بر توسعه روابط اقتصادی و تقویت همکاریهای تجارتی میان کابل، مسکو و بیشکک تأکید کردند. روسیه به عنوان تنها کشور جهان، حکومت افغانستان را به رسمیت شناخته است و کابل- مسکو تلاش میکنند روابط دوجانبه درعرصههای سیاسی، اقتصادی و تجاری را گسترش دهند.