رضایی در خصوص عملکرد صنعت برق در جنگ رمضان خاطرنشان شد: همکاران ما در جریان جنگ رمضان علاوه بر تجهیز برای تابستان، باید برای تهدیدات شبکه برق نیز آماده میشدند. هر جا پرتابهای بود، شبکه برق نیز آسیب میدید و باید بلافاصله بهبود مییافت. با این حال با همت جهادگونهای نیروهای عملیاتی، میانگین زمان برقراری برق برای مردم کمتر از یک ساعت و حدود ۵۱ دقیقه بود.
وی گفت: در این مسیر، حدود ۱۲ همکار از صنعت آب و برق به فیض شهادت نائل آمدند و حدود ۸۰ نفر نیز مجروح شدند.
رضایی با اشاره به رهنمودهای رهبر شهید تأکید کرد: زمانی که برنامههای پیک تابستان را به محضر امام شهیدمان ارائه دادیم، ایشان با دقت همیشگی فرمودند راهکار اصلی، مردم و سمت مصرف هستند. سال گذشته با این رهنمود، برای اولین بار نه تنها رشد مصرف کنترل شد، بلکه 3 درصد کاهش نیاز مصرف در زمان اوج با را داشتیم که نشاندهنده نقش مؤثر مردم است.
معاون وزیر نیرو در خصوص بستههای تشویقی برای مدیریت مصرف گفت: برای مشترکانی که نسبت به سال قبل ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند، ۳۰ درصد تخفیف در تعرفه برق در نظر گرفته شده است. همچنین هرکس داوطلبانه پنج کیلووات نیروگاه خورشیدی در منزل خود نصب کند، مشمول ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمام ایام سال خواهد شد.
رضایی با اشاره به مشترکان پرمصرف تصریح کرد: در حال حاضر حدود 2 درصد مشترکان بسیار پرمصرف داریم، اما همین دو درصد 10 درصد کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص دادهاند. اینها سهم بقیه مردم را استفاده میکنند.
وی در خصوص آییننامه ابلاغی دولت در اجرای قانون برنامه هفتم افزود: دولت آییننامهای ابلاغ کرد که در آن تضمین شد مشترکان داخل الگوی مصرف، کماکان با قیمتهای یارانهای از برق بهرهمند شوند. برای مشترکان پرمصرف، ابتدا با ابزارهای هوشمندسازی و کنتورهای هوشمند محدود خواهند شد و اگر رفتار خود را اصلاح نکردند، تعرفه آنها به شدت افزایش پیدا میکند.
رضایی همچنین شایعات مربوط به مراجعه مشترکان خانگی به بورس انرژیرا رد و ادامه داد: مشترکان خانگی به ویژه مشترکان داخل الگوی مصرف، اصلاً نباید به بورس مراجعه کنند. آنچه در آییننامه آمده مربوط به مشترکان بالای ۱۵۰ کیلووات است که مشترکان عمده و غیرخانگی هستند. یک مشترک خانگی به طور نرمال حدود پنج کیلووات مصرف دارد، یعنی حدود ۳۰ برابر کمتر از ۱۵۰ کیلووات. پس مشترکان خانگی شامل این قانون نمیشوند.
معاون وزیر نیرو در بخش دیگر سخحنان خود با اشاره به نقش بورس انرژی در صنعت برق گفت: بورس انرژی یک ابزار موفق در اختیار کسبوکارهاست. سال گذشته در تابلوهای بورس، ۱۱۸ میلیارد کیلووات ساعت حجم معاملات داشتیم. این بورس شامل انواع بازاها و ابزارها برای سهولت در روند معاملات است.
وی ادامه داد: تابلوی سبز برای نیروگاههای تجدیدپذیر، تابلوی آزاد برای نیروگاههای حرارتی جدید و تابلوی صرفهجویی (تابلوی سفید) برای سرمایهگذاری در حوزه صرفهجویی راهاندازی شده است.
رضایی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به عبور موفق از تابستان پیشرو گفت: این تابستان را با کمترین تنش البته با همکاری مردم و با عمل به توصیه رهبر شهیدمان در مصرف درست انرژی پشت سر خواهیم گذاشت. در این بین با میدانداری ملت شریف ایران و همت متخصصان صنعت آب و برق دشمن نخواهد توانست هیچ تأثیری در اراده مردم ما ایجاد کند.