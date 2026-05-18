رضایی افزود: هم اکنون صنعت برق از مرز 100 هزار مگاوات ظرفیت منصوبه عبور کرده است و بیش از ۹۸ درصد برنامه‌هایی که تا ۱۵ خرداد برنامه‌ریزی شده بود، نهایی شده است. دو درصد باقی مانده نیز در همین یکی دو هفته آینده به پایان می رسد.در حال حاضر هیچ پروژه ای در کشور تعطیل نشده و پروژهای مهمی در این ایام به مدار بهره برداری رسید و ما پروژه بهره برداری از یک نیروگاه های حرارتی را حدود یکماه پیش داشتیم که رکورد اولین زمانی را در این صنعت گذراند همه پروژه ها برنامه ریزی شده است.

رضایی در خصوص عملکرد صنعت برق در جنگ رمضان خاطرنشان شد: همکاران ما در جریان جنگ رمضان علاوه بر تجهیز برای تابستان، باید برای تهدیدات شبکه برق نیز آماده می‌شدند. هر جا پرتابه‌ای بود، شبکه برق نیز آسیب می‌دید و باید بلافاصله بهبود می‌یافت. با این حال با همت جهادگونه‌ای نیروهای عملیاتی، میانگین زمان برقراری برق برای مردم کمتر از یک ساعت و حدود ۵۱ دقیقه بود.

وی گفت: در این مسیر، حدود ۱۲ همکار از صنعت آب و برق به فیض شهادت نائل آمدند و حدود ۸۰ نفر نیز مجروح شدند.