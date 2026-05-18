به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقی خانی اظهار داشت: این طرح از ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت ماه با اولویت عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان عقب و مسافران ناوگان عمومی و نیز برخورد با سرعت‌های بحرانی اجرا شد.

وی با بیان اینکه در جریان این طرح با ۲۰ هزار و ۳۷۳ راننده متخلف برخورد قانونی به عمل آمد، افزود: ۲۵ دستگاه خودرو به دلیل ارتکاب سرعت بحرانی به پارکینگ منتقل و بیش از ۴۰۰ دستگاه خودرو نیز به صورت ساعتی توقیف شد.

سرهنگ تقی خانی با تأکید بر اینکه استفاده از کمربند ایمنی برای همه سرنشینان خودرو‌ها به ویژه سرنشینان عقب و مسافران ناوگان عمومی الزامی است، خاطرنشان کرد: بستن کمربند ایمنی تا ۵۰ درصد از شدت صدمات ناشی از سوانح رانندگی می‌کاهد.

رئیس پلیس راه استان قزوین، سرعت غیرمجاز را عامل اصلی تصادفات دانست و تصریح کرد: سرعت غیرمجاز ضمن کاهش زمان واکنش راننده، توان کنترل وسیله نقلیه را از بین برده و شدت تصادفات را افزایش میدهد که در نتیجه آن حوادث مرگباری رخ میدهد.

وی تأکید کرد: برخورد با تخلفات حادثه ساز به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و از تمام رانندگان در خواست می‌شود برای حفظ سلامت خود و سایر کاربران ترافیکی، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را به طور کامل رعایت کنند.