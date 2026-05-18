شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با ثبت ۱۰۰ مصوبه در سال ۱۴۰۴، فصل نوینی در توسعه کالبدی کشور گشود.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۴۰۴ با تصویب حدود ۱۰۰ مصوبه، نقش مهمی در ساماندهی توسعه کالبدی سرزمین و پیشبرد اهداف حوزه مسکن و شهرسازی ایفا کرد.
این مصوبات در حوزههای مختلفی از جمله طرحهای جامع شهری، تأمین زمین برای مسکن حمایتی و مکانیابی شهرکها و شهرهای جدید به تصویب رسید.
بر اساس اعلام دبیرخانه شورایعالی، در سال گذشته ۴۶ طرح جامع شهری در این شورا تصویب شد.
از این تعداد، ۲۰ طرح مربوط به شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت و ۲۶ طرح مربوط به شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر بود.
این طرحها نقش مهمی در رفع بلاتکلیفی شهرها و تسهیل فرآیند توسعه و صدور مجوزهای ساختوساز دارند.
شهرهایی مانند پردیس، تاکستان، آستارا، سقز، مرودشت، بیرجند و جهرم از جمله شهرهایی بودند که طرح جامع آنها به تصویب رسید.
همچنین در سال ۱۴۰۴، ۲۱ مصوبه برای تأمین زمین مورد نیاز مسکن حمایتی در شهرهای مختلف کشور به تصویب شورایعالی رسید.
اردبیل، مهاباد، بوکان، شاهینشهر، سمنان، زاهدان، مراغه، سیرجان، اهواز و بم از جمله شهرهای مشمول این مصوبات بودند.
این تصمیمها در راستای اجرای تکالیف دولت و پاسخ به نیازهای مسکن شهروندان اتخاذ شد.
علاوه بر این، مکانیابی ۵ شهرک و شهر جدید نیز در سال گذشته در دستور کار و تصویب شورا قرار گرفت.
شهر جدید مکران مرکزی، شهرک گلدره ملایر و شهرک فرزانگان بروجرد از جمله طرحهای مهم مصوب در این بخش بودند.
بر اساس گزارش دبیرخانه شورا، در مجموع بیش از ۶ هزار هکتار زمین از طریق مصوبات مختلف برای اجرای تکالیف دولت تأمین شد.
شورایعالی شهرسازی و معماری همچنین ۱۰ ضابطه و سیاست کلان در حوزه شهرسازی را در سال ۱۴۰۴ تصویب کرد.
سیاستهای توسعه و کنترل ساختوساز در منطقه کلانشهری تهران از مهمترین این مصوبات به شمار میرود.
همچنین ضوابطی برای ساماندهی امور کالبدی در شهرهای مختلف کشور به تصویب رسید.
از جمله این موارد میتوان به عدم تغییر کاربری آموزشی در استان تهران و ضوابط بلندمرتبهسازی در بندرعباس اشاره کرد.
حفاظت از باغ گیاهشناسی تهران و چارچوب برنامه آبادانی و پیشرفت منظومههای روستایی نیز از دیگر مصوبات بود.
شورایعالی شهرسازی و معماری اعلام کرده است که این روند در سال ۱۴۰۵ نیز با رویکردی منسجمتر ادامه خواهد یافت.
هدف از این اقدامات، توسعه پایدار، پاسخگویی به نیازهای شهروندان و تحقق اسناد آمایشی کشور عنوان شده است.
این مصوبات، زمینهساز نظمبخشی بیشتر به توسعه شهری و تسریع در اجرای طرحهای مسکن در کشور خواهد بود.