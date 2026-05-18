برداشت انواع خربزه از ۴۰۰ هکتار زمینهای کشاورزی شهرستان حاجی آباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجیآباد پیش بینی کرد: بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ تن محصول از زمینهای کشاورزی این منطقه برداشت شود.
ایوب شکاری عملکرد تولید در هر هکتار را ۲۹ تن عنوان کرد.
وی گفت: ارقام کشت شده در این منطقه ملون، جانا، هشت خط و خربزه مشهدی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجیآباد گفت: این محصول بهمنماه در مناطق طارم، سرچاهان، طاشکوئیه و شمیل کشت میشود و برداشت آن از اواسط اردیبهشتماه آغاز شده است.