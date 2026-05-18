به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد پیش بینی کرد: بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ تن محصول از زمین‌های کشاورزی این منطقه برداشت شود.

ایوب شکاری عملکرد تولید در هر هکتار را ۲۹ تن عنوان کرد.

وی گفت: ارقام کشت شده در این منطقه ملون، جانا، هشت خط و خربزه مشهدی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد گفت: این محصول بهمن‌ماه در مناطق طارم، سرچاهان، طاشکوئیه و شمیل کشت می‌شود و برداشت آن از اواسط اردیبهشت‌ماه آغاز شده است.