پخش زنده
امروز: -
ابراهیم حیدری گفت: تا ساعت ۱۴ یکشنبه بیستوهفتم اردیبهشت بیش از ۸۴ هزار نسخه کتاب در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران فروخته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیم به نقل از ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائممقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با ارائه آخرین گزارش از وضعیت فروش نمایشگاه مجازی کتاب اعلام کرد: تا ساعت ۱۴ روز ۲۷ اردیبهشت ماه، مجموع سفارشهای ثبت شده در این دوره از نمایشگاه به ۲۰ هزار و ۹۵۰ سفارش رسیده است.
او با اشاره به میزان کتابهای عرضهشده اعلام کرد: ۴۳۴هزار و ۴۷ کتاب چاپی و دیجیتال توسط ناشران از سراسر کشور در این رویداد فرهنگی ارائه شده است.
قائممقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران همچنین درباره میزان فروش ریالی این نمایشگاه گفت: هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در این بازه زمانی در مجموع کتابهای چاپی و دیجیتال فروش مبلغ ۳۰۵میلیارد و ۵۸۹میلیون و ۳۰۳هزار و ۱۷۷ ریال را تجربه کرده ست.
ابراهیم حیدری در پایان میزان نسخههای فروخته شده را ۸۴هزار و ۳۸۶ نسخه، عنوان کرد.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.