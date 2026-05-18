به گزارش خبرگزاری صدا وسیم به نقل از ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم‌مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با ارائه آخرین گزارش از وضعیت فروش نمایشگاه مجازی کتاب اعلام کرد: تا ساعت ۱۴ روز ۲۷ اردیبهشت‌ ماه، مجموع سفارش‌های ثبت شده در این دوره از نمایشگاه به ۲۰ هزار و ۹۵۰ سفارش رسیده است.

او با اشاره به میزان کتاب‌های عرضه‌شده اعلام کرد: ۴۳۴هزار و ۴۷ کتاب چاپی و دیجیتال توسط ناشران از سراسر کشور در این رویداد فرهنگی ارائه شده است.

قائم‌مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همچنین درباره میزان فروش ریالی این نمایشگاه گفت: هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در این بازه زمانی در مجموع کتاب‌های چاپی و دیجیتال فروش مبلغ ۳۰۵میلیارد و ۵۸۹میلیون و ۳۰۳هزار و ۱۷۷ ریال را تجربه کرده ست.

ابراهیم حیدری در پایان میزان نسخه‌های فروخته شده را ۸۴هزار و ۳۸۶ نسخه، عنوان کرد.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.