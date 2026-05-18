دور دوم عملیات واکسیناسیون فلج اطفال در سال جاری میلادی امروز در افغانستان آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، وزارت بهداشت و درمان افغانستان امروز اعلام کرد: در این عملیات که ۴ روزه که با همکاری سازمانهای بین المللی اجرا میشود، ۸/۳ میلیون کودک در ۲۰ استان افغانستان در برابر بیماری فلج اطفال واکسینه میشوند.
«نور جلال جلالی» وزیر بهداشت افغانستان در مراسم آغاز عملیات واکسیناسیون فلج اطفال گفت: وزارت بهداشت و درمان افغانستان به ریشه کن کردن ویروس وحشی فلج اطفال در افغانستان با همکاری شرکای خود متعهد است.
وی افزود: افغانستان به تلاشهای خود برای ریشه کن کردن این بیماری در سراسر افغانستان ادامه میدهد و برای رسیدن به این هدف، نیازمند همکاری علما و خانوادههای افغان است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز هم با بیماری فلج اطفال درگیرند. سال گذشته ۹ مورد جدید بیماری فلج اطفال در افغانستان شناسایی شد.