وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه دانشگاهها برای دوران پساجنگ آماده میشوند، گفت: وزارت علوم از میانه جنگ سیاستگذاری جدیدی را در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری آغاز کرده تا دانشگاهها متناسب با نیازها و اولویتهای جدید کشور حرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین سیماییصراف در نشست هماندیشی و بررسی مسائل آموزش عالی با حضور اعضای فراکسیون دانشگاهیان، آموزش عالی و آیندهپژوهی مجلس شورای اسلامی و مسئولان وزارت علوم، گفت: باید قدر نعمت دانشگاه، علم و فناوری را بدانیم. امروز دانشگاه مستقیماً در تابآوری کشور نقش دارد؛ از مدیریت انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد گرفته تا فناوریهای دفاعی و موشکهای نقطهزن، همه محصول فکر، دانش و تلاش دانشگاهیان است. در دوران کرونا نیز همین دانشگاهها و دانشمندان بودند که کشور را نجات دادند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: امروز کشورهای منطقه، بهویژه حاشیه خلیج فارس، چشم به نیروی انسانی متخصص ایران دوختهاند و بسیاری از این نیروها محصول دانشگاههای کشور هستند. ما نباید سرمایه انسانی و علمی خود را دستکم بگیریم.
وی با اشاره به مطالبات نمایندگان درباره نقش دانشگاه در حل مسائل کشور تصریح کرد: دانشگاه در صحنه است، اما گاهی به حرف آنان گوش داده نمیشود. هزاران پایاننامه و رساله دکتری درباره مسائل کشور تولید شده و دانشگاه برای بسیاری از مشکلات نسخه علمی دارد، اما مسئله اصلی اجرا و بهرهگیری از این ظرفیتهاست.
سیماییصراف درباره ارتباط دانشگاه و صنعت گفت: در کشورهای پیشرفته، صنعت سفارش و سرمایه را به دانشگاه میآورد و دانشگاهها مسئله صنعت را حل میکنند. اگر بخواهیم نوآوری و فناوری رشد کند، باید سرمایهگذاری واقعی در ارتباط دانشگاه و صنعت شکل بگیرد.
وزیر علوم همچنین درباره افزایش حقوق اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاهها اظهار کرد: همه نمایندگان اصل بهبود معیشت دانشگاهیان را تأیید کردند و بحثها بیشتر درباره نحوه اجرا بود. ما ابتدا افزایش حقوق کارکنان را آغاز کردیم و حتی احکام آن نیز صادر و پرداخت شد، اما سازمان اداری و استخدامی نسبت به نحوه پرداخت ایراداتی وارد کرد. با این حال همچنان پیگیر حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی هستیم.
سیمایی صراف با اشاره به مساله مهاجرت نخبگان افزود: بخش مهمی از مهاجرتها اقتصادی است. وقتی دانشگاه نتواند حداقل معیشت استاد و پژوهشگر را تأمین کند، طبیعی است که نیروی انسانی جذب بخش خصوصی یا خارج از کشور شود. امروز حفظ سرمایه انسانی یکی از مهمترین مسائل کشور است. یکی از اقدامات مهم وزارت علوم، فعالسازی دیپلماسی علمی بود. توانستیم ظرف ۴۸ ساعت محکومیت حمله به مراکز علمی و آموزشی ایران را از یونسکو دریافت کنیم که اقدام کوچکی نبود. این مسئله با مستندسازی دقیق و پیگیری مستمر انجام شد و نقش مهمی در جهتدهی افکار عمومی جهانی نسبت به مظلومیت مردم ایران داشت.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره شرایط آموزشی دانشجویان نیز گفت: در دوران جنگ تلاش کردیم مقررات آموزشی را متناسب با شرایط جدید تنظیم کنیم و برای دانشجویان ارفاقهایی در نظر بگیریم. برای مثال، حذف کامل مقاله مطرح نبود، بلکه برای دانشجویانی که به دلیل محدودیتهای ارتباطی و اینترنتی امکان تکمیل فرآیند داوری مقالات خود را نداشتند، مهلت و فرصت بیشتری در نظر گرفته شد تا بتوانند از پایاننامه خود دفاع کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: امروز دو مسئله اصلی پیش روی دانشگاهها قرار دارد؛ نخست اینکه دانشگاه در جنگ چه نقشی ایفا کرده و دوم اینکه در دوران پساجنگ چه برنامهای خواهد داشت. وزارت علوم از میانه جنگ سیاستگذاری جدیدی را در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری آغاز کرده تا دانشگاهها متناسب با نیازها و اولویتهای جدید کشور حرکت کنند و در مسیر حل مسائل ملی نقشآفرینی بیشتری داشته باشند.