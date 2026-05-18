پخش زنده
امروز: -
جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: جاده قدیم چالوس حدفاصل کرج ـ شهرستانک در استان البرز، محدودههای خوزنکلا و پلیس راه کرج، کیلومتر ۱۸ تا ۳۰، از روز دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۴ به دلیل اجرای عملیات تور سنگی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین آزادراه تهران ـ شمال انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور افزود: اکنون ترافیک در محور هراز در مسیر شمال به جنوب محدوده سهراهی چلاو سنگین است همچنین تردد در مسیر جنوب به شمال این محور روان گزارش شده است.
وی ادامه داد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران حدفاصل قلمستان تا پل کلاک و محدوده وردآورد سنگین است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه ـ تهران حدفاصل دهشاد تا احمدآباد مستوفی و همچنین در بزرگراه ورامین ـ تهران محدوده قلعه نو نیز ترافیک سنگین جریان دارد.
سرهنگ محبی تصریح کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا از بارش باران در برخی محورهای استان مرکزی خبر داد و گفت: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
سرهنگ محبی درباره محورهای مسدود شریانی، اضافه کرد: محور قدیم بستانآباد ـ میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل قرهچمن ـ کوهسالار علیا ـ سهراهی ترکمانچای ـ راه روستایی چپقلو ـ میانه و همچنین مسیر قرهچمن ـ راه فرعی هشترود ـ میانه انجام میشود.
وی افزود: محور غیرشریانی پاتاوه ـ دهدشت نیز همچنان مسدود است.
سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه ـ تویسرکان و وازک ـ بلده نیز به دلیل انسداد فصلی تا اطلاع بعدی مسدود است.