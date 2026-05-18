به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سازمان غذا و دارو فهرست برخی محصولات آرایشی غیرمجاز را معرفی کرد که به دلیل نداشتن مجوز‌های معتبر و درج مشخصات نامعتبر، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

فهرست این اقلام شامل؛ محصولات مراقبت از مو، شامپو: Loreal، Moluoge Oil، ماسک و کرم مو: Pantene، Moluoge Oil، روغن مو: Pantene، Loreal و روغن و سرم ماساژ: Max Lady بادام، شترمرغ، جینسینگ است.

محصولات آرایش صورت شامل؛ کرم پودر: Chanel، Gosh، Gabrini، Sheglam، کانسیلر: Gabrini، رژگونه: Mehrona و تینت لب و گونه: Gabrini است.

محصولات آرایش چشم نیز شامل؛ ریمل: Essence، Paula Dorf، خط چشم: Paris، Estee Lauder و سایه چشم و پالت: Naked، DoDo Girl، AnyLady، Queen، Pink Key می‌شود.

محصولات آرایش لب شامل؛ رژلب: Calista، Romantic Matte، Yorn، Julius، Yves Rocher، برق لب و لیپ گلاس: Fruit، Ramesh، بالم لب: Drohoo، Romantic Matte، The Body Shop و وازلین لب: Vaseline / Vaseina است.

محصولات عطر و خوشبوکننده شامل؛ ادوپرفیوم: Dark Aoud و بادی اسپلش: Mar Maris، The Body Shop و سایر محصولات بهداشتی و متفرقه شامل؛ کرم موبر: Veet، صابون گوگردی: پژوه، S-۷P، صابون لیفت ابرو، براق‌کننده ناخن، استون ویتامینه و روغن لاوندر قبل از شامپو است.

تاکید می‌شود مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و ترکیبات، می‌تواند برای سلامت مصرف‌کنندگان مخاطره‌آمیز باشد و در اولویت نظارت‌های سازمان قرار دارد، بنابراین از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش دهند.