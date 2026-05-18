وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی نوشت: خیام نماد پیوند خِرد علمی و تأمل فلسفی در سنت فکری ایران‌زمین است و پیام او دعوت به اندیشیدن، قدردانستن لحظه اکنون و پرهیز از غفلت در برابر فرصت کوتاه زندگی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن پیام دکتر حسین سیمایی به همایش ملی بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری به این شرح است:

استادان ارجمند، پژوهشگران فرهیخته، دانشجویان گرامی و میهمانان عالی‌مقام برگزاری همایش ملی بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری در شهر فرهنگ‌پرور نیشابور، زادگاه آن اندیشمند نامدار، فرصتی ارزشمند و مغتنم برای بازخوانی جایگاه یکی از درخشان‌ترین چهره‌های تمدن ایرانی اسلامی را فراهم آورده است؛ چهره‌ای که نام و آوازه‌اش همچنان در گسترۀ دانش و ادب فروزان، الهام‌بخش و راه‌گشاست.

خیام نماد پیوند خِرد علمی و تأمل فلسفی در سنت فکری ایران‌زمین است. او در روزگاری که علم و حکمت در پهنۀ تمدن اسلامی به شکوفایی رسیده بود در عرصۀ ریاضیات، با طراحی راه‌حل‌های بدیع معادلات هندسه، افق‌هایی تازه به روی دانشمندان باز گشود و در دانش نجوم، با مشارکت مؤثر در تنظیم گاه‌شماری جلالی، الگویی دقیق، ماندگار و ستودنی از سنجش زمان بر جای نهاد؛ تقویمی که دقت آن گواهی روشن بر ژرفای دانش و توان محاسباتی دانشمندان سرزمین ماست.

اثر ارزشمند نوروزنامه نیز جلوه‌ای دیگر از جامعیت علمی و فرهنگی این حکیم فرزانه به‌شمار می‌آید؛ اثری که در آن آیین نوروز، این میراث کهن و هویت‌بخش ایرانی، با نگاهی حکیمانه و در پیوند با دانش نجوم و سنت‌های تاریخی روایت شده است. این اثر به‌روشنی نشان می‌دهد که در سنت فکری ما علم، آیین و هویت فرهنگی در تعاملی سازنده و هم‌افزا قوام و تداوم یافته‌اند.

رباعیات خیام نیز که امروز در گستره‌ای جهانی خوانده می‌شود پژواک پرسش‌های بنیادین انسان دربارۀ هستی، زمان، مرگ و معنای زندگی است. این رباعیات نه صرفاً بیانی شاعرانه از لحظه‌ها بلکه تأملی ژرف در نسبت انسان با جهان و گذر عمر به‌شمار می‌آید.

پیام خیام دعوت به اندیشیدن، قدردانستن لحظۀ اکنون و پرهیز از غفلت در برابر فرصت کوتاه زندگی است؛ پیامی که همچنان الهام‌بخش نسل امروز و تأمل‌برانگیز است.

بازشناسی خیام درحقیقت، بازخوانی بخشی از هویت ایرانی اسلامی ماست؛ هویتی که بر بنیاد خِردوَرزی، علم‌دوستی، گفت‌وگوی فرهنگی و جست‌وجوی حقیقت استوار است.

امروز که جمهوری اسلامی ایران بر توسعۀ علمی، مرجعیت دانش و گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی تأکید دارد، بزرگداشت دانشمندانی، چون خیام یادآور ظرفیت‌های تاریخی سرزمین ایران در تولید علم و اندیشه است.

اینجانب، ضمن قدردانی صمیمانه از دانشگاه نیشابور، اعضای محترم هیئت‌علمی، برگزارکنندگان و دبیران علمی و اجرایی همایش ملی بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری و همۀ پژوهشگرانی که با مقالات و دیدگاه‌های خود بر غنای علمی این رویداد افزوده‌اند، امیدوارم دستاورد‌های این گردهمایی علمی گامی مؤثر در تعمیق مطالعات خیام‌پژوهی و تقویت پیوند میان پژوهش‌های تاریخی، ادبی و علمی باشد.

در پایان، توفیق روزافزون جامعۀ علمی کشور را در اعتلای دانش، پاسداشت میراث فرهنگی و تقویت بنیان‌های هویت ایرانی‌اسلامی از درگاه خداوند متعال خواهانم.

والسلام علیکم و رحمۀ الله و برکاته.

حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری