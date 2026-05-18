به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استهبان گفت: مانور اطفای حریق با حضور بیش از ۱۲۰ نفر از کارکنان و دامداران این شهرستان در منطقه اشو برگزار و گروه‌های امداد با تجهیزات پیشرفته و مرتع داران با دمنده و آتش کوب برای خاموش کردن آتش و نجات طبیعت وارد میدان شدند.

ابراهیمی افزود: با توجه به گستردگی آتش سوزی و اعلام وضعیت قرمز، نیرو‌های کمکی از شهرستان‌های فسا، نی ریز و خرامه در کمتر از یک ساعت به محل حادثه رسیدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استهبان بیان کرد: این مانور فرضی برای مواجهه با خطرات آتش سوزی در مناطق حساس طبیعی و حفاظت شده با هدف ارتقای آمادگی نیرو‌های امدادی در برابر بلایای طبیعی و انسانی اجرا شد.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.