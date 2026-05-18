به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سید مصطفی موسوی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان گفت : مدول اول این تصفیه خانه با ظرفیت روزانه یک هزار متر مکعب آب در حال اجرا است و با توجه به افزایش تعداد واحدهای مستقر در این مجموعه ساخت مدول دوم تصفیه خانه نیز آغاز شده است .

موسوی افزود: مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی ایوانکی با ظرفیت تصفیه دو هزار متر مکعب آب در شبانه روز ساخته می شود و کمتر از ۱۸ ماه آغاز بکار خواهد کرد.

در شهرک صنعتی ایوانکی بیش از ۸۰۰ واحد صنعتی مستقر است .