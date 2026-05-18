معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد: مشمولان غایب و غیر غایب متولد سالهای ۱۳۵۶تا۱۳۸۷ باید مطابق قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی، وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مسعود آرامش گفت: برابر اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا کلیه مشمولان غایب و غیر غایب متولد سالهای ۱۳۵۶تا۱۳۸۷ باید مطابق قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی، وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.وی افزود:این افراد میبایست با مراجعه به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) محل سکونت خود نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.
معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد گفت: مشمولانی که در مهلت تعیین شده وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند، وارد غیبت شده و برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی با محرومیتهای اجتماعی در خصوص مسائلی مانند استخدام، دریافت وام، دریافت مستمری از سازمان ها، صدور پروانه کسب و... مواجه خواهند شد.