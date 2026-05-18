۲۷ اردیبهشت، روز جهانی ارتباطات و آغاز هفته روابطعمومی، فرصتی برای بازخوانی نقش حیاتی مجموعههایی است که به عنوان ویترین پاسخگویی و نماد شفافیت در سازمانها شناخته میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در دنیای امروز که سرعت انتقال اطلاعات حرف اول را میزند، روابطعمومیها وظیفه دارند به عنوان پل ارتباطی دو سویه، علاوه بر تبیین دستاوردها، مطالبات و دغدغههای ارباب رجوع را با دقت رصد و به مدیران منتقل کنند.
کارشناسان معتقدند روابطعمومی موفق، مجموعهای است که شنونده خوبی باشد. در واقع، پاسخگویی به موقع به افکار عمومی و گرهگشایی از مشکلات مراجعین، اصلیترین شاخصه ارزیابی عملکرد این واحدها در دستگاههای اجرایی و خدماتی است.