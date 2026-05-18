یک منبع آگاه در نیروی انتظامی اعلام کرد: راننده یک خودروی شوتی شب گذشته با هدف ایجاد اختلال در تردد و نارضایتی عمومی، اقدام به ریختن میخ‌های چندپر در مسیر اتوبان تهران–کرج کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این منبع آگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما، گفت: این اقدام موجب آسیب‌دیدگی لاستیک‌های ۲۴ دستگاه خودرو شد و خسارت‌هایی به اموال شهروندان وارد کرد.

وی افزود: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و پلیس راهور تهران بزرگ با استفاده از تصاویر دوربین‌های نظارتی، فرد خاطی را تحت تعقیب قرار داده است.

این مقام آگاه همچنین ادعای مطرح‌شده در برخی فیلم‌های منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر پنچر شدن ۴۰۰ خودرو را تکذیب کرد و تأکید کرد: تعداد خودرو‌های آسیب‌دیده ۲۴ دستگاه بوده است .