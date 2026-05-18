رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم صیانت از امنیت اقتصادی مردم، اعلام کرد: افرادی که بخواهند در نظم بازار و تأمین ارزاق عمومی اخلال ایجاد کنند، با مجازات‌های سنگین و برخورد‌های قاطع و بازدارنده مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ناصر عتباتی در نشستی با محوریت بررسی قیمت‌ها و صیانت از حقوق عامه در اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان اضافه کرد: اکثریت کسبه، چه در شرایط جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ رمضان، متعهد و دلسوز بوده‌اند و تنها تعداد اندکی در پی سوءاستفاده از شرایط و اخلال در بازار هستند.

وی افزود: با متخلفان صنفی متناسب با نوع تخلف برخورد و برای آنان پرونده تشکیل می‌شود، اما در مواردی که افراد از سطح تخلف صنفی عبور کرده و به شکل کلان در نظم بازار و عرضه کالا اخلال ایجاد کنند، برخورد‌های جدی‌تر و مجازات‌های سنگین در انتظار آنان خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی با بیان اینکه دستگاه قضایی در کنار نهاد‌های نظارتی برای ایجاد آرامش در بازار حضور دارد، تصریح کرد: هدف این است که مردم و کسبه بتوانند بدون دغدغه فعالیت کنند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی نخستین مدعی برخورد با متخلفان است و در صورت کوتاهی هر مجموعه‌ای در انجام وظایف قانونی خود، آن مجموعه نیز باید پاسخگو باشد.

عتباتی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در وضعیتی که برخی دشمنان در پی ایجاد ناامیدی در جامعه هستند، دستگاه‌های مسئول در حوزه تأمین ارزاق عمومی و تنظیم بازار باید هوشیار باشند و اجازه سوءاستفاده را ندهند.

وی همچنین فعال‌سازی مرز‌های زمینی و تسهیل واردات و صادرات را از راهکار‌های تأمین ارزاق عمومی دانست و گفت: دستگاه قضایی در این مسیر همراه مجموعه‌های اجرایی خواهد بود و هرجا نیاز به دستور قضایی باشد، بدون تأخیر ورود می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان در پایان بر تداوم نظارت‌های میدانی بر بازار تأکید کرد و افزود: رصد مستمر بازار و وضعیت انبار‌های کالا‌های اساسی، موجب تقویت امید و اطمینان خاطر مردم نسبت به تأمین نیاز‌های معیشتی خواهد شد.