

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، در این برنامه که با حضور ۱۲ زوج دانشجو ـ به نمایندگی از دانشجویانی که به‌تازگی زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند ـ برگزار شد، زوج‌های جوان با کاشت نهال، آغاز زندگی مشترکشان را با نمادی از رشد، پویایی و آینده‌ای روشن گره زدند.

مسعود صفایی، کارشناس فرهنگی نهاد دانشکده‌های فنی‌مهندسی دانشگاه شهید بهشتی، با تبریک این مناسبت، بر اهمیت ترویج فرهنگ ازدواج ساده و دانشجویی تأکید کرد و گفت: این حرکت نمادین، پیوندی میان امید به آینده زندگی این جوانان و چشم‌انداز روشن کشور است.

وی افزود: کاشت این نهال‌ها، یادآور تأکید رهبر معظم انقلاب بر «کاشت نهال امید» به عنوان مقدمه‌ای برای ساختن آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی است؛ آینده‌ای که با همت و تلاش نسل جوان شکل می‌گیرد.

پویش «نهال امید» با هدف ترویج فرهنگ ازدواج دانشجویی و تقویت روحیه امید و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان جوانان برگزار شد و فضای دانشگاه را رنگ و بوی تازه‌ای از نشاط و همدلی بخشید.





