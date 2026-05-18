به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب قلعه‌گنج از تحویل داوطلبانه ۱۰ قبضه سلاح جنگی به دستگاه قضایی در این شهرستان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و تقویت همکاری شهروندان با نهاد‌های مسئول دانست.

کیومرث قاسمی، با اشاره به اجرای پویش استانی «نه به سلاح غیرمجاز»، افزود: این اقدام با همکاری هماهنگ پلیس اطلاعات و دستگاه قضایی انجام شد و نشان‌دهنده هوشیاری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت مؤثر شهروندان در کاهش ابزار‌های خشونت‌آمیز در جامعه است.

دادستان قلعه‌گنج با استقبال از این حرکت خودجوش اظهار کرد: تحویل داوطلبانه این سلاح‌ها بیانگر درک بالای مردم از اهمیت امنیت و اعتماد آنان به دستگاه‌های اجرایی و قضایی است و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فرهنگی جدید در جامعه باشد؛ فرهنگی که در آن شهروندان خود را در حفظ آرامش منطقه سهیم می‌دانند.

قاسمی با تأکید بر اینکه این پویش با هدف کاهش جرم و پیشگیری از حوادث ناخواسته طراحی شده است، از شهروندان خواست تا در این مسیر با مقامات امنیتی و قضایی همکاری کنند و ضمن تحویل سلاح‌های غیرمجاز، با قانون همراه باشند.