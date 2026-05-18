به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهریار عسکری اظهار کرد: بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه و بنا بر اطلاعات ایستگاه‌هایی که در حال حاضر در استان خوزستان فعال هستند، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۱۵۲، ایستگاه شوشتر ۱۵۸ و ایستگاه هندیجان ۱۵۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی افزود: همچنین هوای ملاثانی، کارون و بهبهان در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

عسکری بیان داشت: بر این اساس، هوای اندیمشک، دزفول، مسجدسلیمان، هویزه، آبادان، خرمشهر، شادگان، هفتکل، و آغاجاری در شرایط «قابل قبول» و «زرد» و هوای لالی، اندیکا و دزپارت در وضعیت «پاک» و «سبز» بوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.