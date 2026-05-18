به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عزیزالله سیفی، با اشاره به زلزله اخیر تهران، نسبت به لزوم توجه جدی به پدافند غیرعامل و رعایت نکات ایمنی در ساخت‌وساز‌ها در سراسر کشور، به‌ویژه در شهرهایی، چون یزد که بر روی گسل‌های لرزه‌خیز قرار دارند، هشدار داد.

سیفی افزود: زلزله تهران زنگ خطری است که باید حواس‌ها را به پدافند غیرعامل و رعایت نکات ایمنی در ساخت‌وساز‌ها معطوف کند. استحکام‌بخشی ساختمان‌ها و رعایت مسائل ایمنی باید در اولویت قرار گیرد.

وی با تأکید بر وظایف نمایندگان مردم و شهرداری در این زمینه افزود: ما به عنوان نماینده مردم و همینطور شهرداری، باید نهایت دقت را در ساخت‌وساز‌های شهری و فضا‌هایی که در شهر ایجاد می‌شود، به کار گیریم تا در صورت وقوع حوادثی مانند زلزله، کمترین آسیب و خسارت به شهروندان وارد شود.

رئیس شورای شهر یزد خاطرنشان کرد: همه باید توجه داشته باشیم که امکان وقوع حوادث طبیعی در هر نقطه‌ای از کشور وجود دارد. استان‌هایی که در مطالعات زمین‌شناسی به عنوان مناطق پرخطر زلزله شناسایی شده‌اند، باید توجه ویژه‌ای به این مسائل داشته باشند.