به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با اعلام این خبر، گفت: به مناسبت روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث‌فرهنگی، بازدید از همه موزه‌ها، بنا‌های تاریخی و پایگاه‌های میراث‌فرهنگی استان کرمان امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت برای عموم هموطنان رایگان خواهد بود.

سیدموید محسن‌نژادافزود: این اقدام برای ترویج فرهنگ موزه‌داری، تقویت پیوند مردم با تاریخ و تمدن کهن دیار کریمان و فراهم ساختن فرصتی عادلانه برای آشنایی همه اقشار جامعه با گنجینه‌های فرهنگی استان صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای موز‌های استان بیان کرد: کرمان با داشتن موزه‌های متعدد در حوزه‌های مختلف از استان‌های پیشرو در حوزه میراث‌فرهنگی کشور است و این فرصت می‌تواند دریچه‌ای تازه برای گردشگران و شهروندان به این داشته‌ها باشد.

موزه مردم‌شناسی حمام گنجعلی‌خان، باغ شازده ماهان، ارگ بم، روستای میمند و ارگ راین از جمله اماکنی هستند که امروز بدون تهیه بلیت ورودی، امکان بازدید از آنها فراهم است.