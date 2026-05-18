دادستانی تهران به شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد؛ در برنامه‌های بعدی آن شرکت برای فروش همگانی محصولات، تدابیری اتخاذ شود که فرصت مناسب برای دسترسی برابر همه متقاضیان به سامانه‌های ثبت نام فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی دادستان تهران گفت: در زمینه صیانت از حقوق عامه و با توجه به گزارش‌های واصله درباره نارضایتی مردم از نحوه فروش اخیر محصولات شرکت ایران خودرو و سایپا، موضوع توسط این دادستانی مورد رصد قرار گرفت و با مشاهده مشکلات ایجاد شده برای ورود متقاضیان به سامانه ثبت نام، دستور قضائی لازم برای رفع مشکلات به آن شرکت صادر شد.

دادستان تهران افزود: ظرفیت ثبت‌نام شرکت‌های مذکور، در مدت زمان محدودی تکمیل شده و بسیاری از شهروندان نتوانسته‌اند فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند، لذا دادستانی تهران در زمینه صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا فساد احتمالی و ایجاد شرایط برابر برای همه مردم جهت استفاده از ظرفیت موجود، دستورات لازم را صادر کرده است.

صالحی گفت: در همین زمینه شرکت یادشده مکلف شد با ایجاد زیرساخت‌های لازم و فرصت برابر برای همه متقاضیان در ثبت‌نام‌های آتی، چنانچه تعداد ثبت‌نام کنندگان بیش از ظرفیت اعلام شده باشد؛ با استفاده از قرعه‌کشی و سایر شیوه‌های ممکن، در جهت برقراری عدالت بین متقاضیان اقدام کند.