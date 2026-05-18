یک انبار لوازم گرمایشی شامل پکیج و آبگرمکن به تعداد ۳۰۰ دستگاه و به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال در چمستان کشف و به دستور تعزیرات حکومتی پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،در پی تأکیدات استاندار مازندران، گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان مازندران در شهرستان نور با حضور بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و پلیس آگاهی، از واحدهای صنفی خرد و انبارهای کالاهای اساسی و ارزاق عمومی در سطح شهر چمستان بازدید کرد.
در جریان این بازرسی، یک انبار لوازم گرمایشی شامل پکیج و آبگرمکن به تعداد ۳۰۰ دستگاه و به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال کشف شد.
بر اساس این گزارش، واحد مذکور به دستور تعزیرات حکومتی پلمب شد و پرونده آن نیز برای رسیدگیهای بعدی از طریق اداره صمت و پلیس آگاهی به اداره تعزیرات ارسال خواهد شد.
همچنین در این گشت مشترک، دو پرونده تخلف صنفی دیگر نیز تشکیل و ثبت شد.